Duma: Im później będą wybory, tym mniejsze szanse Dudy na reelekcję

- Pokazują nam co myślą Polacy, ale oczywiście trzeba do tych sondaży podchodzić krytycznie. Jeżeli badamy preferencje wyborców w wyborach prezydenckich, to powinniśmy wiedzieć w jaki sposób będziemy głosować w wyborach, bo co innego wybory korespondencyjne, a co innego tradycyjne, każda z tych metod będzie miała konsekwencje dla mobilizacji, albo demobilizacji określonej części elektoratu – analizował Marcin Duma. Jego zdaniem korespondencyjna formuła wyborów sprzyja reelekcji obecnego prezydenta.