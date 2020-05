Trzaskowski: Kaczyński pogłębił wszystkie choroby III RP

- Nieprawdopodobne jest to, że sześć dni przed 10 maja nie wiemy, jak będą wyglądały wybory w Polsce. PiS zrobił tak nieprawdopodobny chaos, że najtęższe głowy nie wiedzą, co w tej chwili prezes (PiS - red.) planuje i w jaki sposób chce sobie poradzić z tym problemem, w który nas wszystkich wpędził - powiedział w TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PO).

Senat proceduje ustawę ws. wyborów korespondencyjnych, które wedle obowiązującego wciąż kalendarza mają się odbyć 10 maja. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała wieczorem, że skierowała do przewodniczącego PKW pytanie, czy Państwowa Komisja Wyborcza jako najwyższy organ wyborczy do przeprowadzenia wyborów jest w stanie zorganizować i przeprowadzić wybory 10 maja. Witek zapowiedziała także, że w środę skieruje do Trybunału Konstytucyjnego pytanie, czy przesunięcie terminu wyborów jest zgodne z konstytucją. Poniżej dalsza część artykułu

Do zamieszania wokół wyborów odniósł się w TVN24 prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. - Wystarczyło wprowadzić stan klęski żywiołowej i całego tego cyrku, który ośmiesza polską demokrację, a wprowadza nas właśnie w taki stan, że nie wiemy co się stanie, i ośmiesza samą ideę wyborów, tego cyrku by nie było - powiedział. Pytany o próbę opóźnienia finału prac Senatu nad ustawą o wyborach korespondencyjnych przez klub PiS (co zarzucała opozycja) ocenił, że to "próba sprowadzenia wyborów tylko do farsy". Zdaniem Trzaskowskiego, Jarosław Kaczyński "przez cały czas" mówił, że chce walczyć o silne państwo, a "dzisiaj próbuje na wszelkie sposoby to państwo osłabić".