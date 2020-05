Jarosław Gowin: Wierzę, że wypracowany kompromis to sukces Polski

- Wypracowaliśmy z panem prezesem Kaczyńskim kompromis. To zawsze jest sukcesem obu stron, a przede wszystkim wierzę, że jest sukcesem Polski - ocenił w rozmowie z Polsat News Jarosław Gowin.

Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie przygotowały rozwiązanie, które zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach - poinformowali w środę we wspólnym oświadczeniu Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin.

- Polska uniknęła głębokiego kryzysu ustrojowego. Gdyby wybory odbyły się w maju, byłyby kwestionowane przez 5 lat, niezależnie od tego kto zostałby prezydentem - dodał lider Porozumienia.

Gowin mówił, że jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim są jak "szeregowego posła z szeregowym posłem". - To nie jest tak, że my podjęliśmy decyzję, że wyborów nie będzie. Pan redaktor, ja i wszyscy z telewidzów wiemy, że 10 maja, już za kilka dni wyborów nie będzie. Nie ma kart do głosowania, nie ma lokali wyborczych - koniec kropka. Teraz jest pytanie jak wyjść z tego impasu - komentował.