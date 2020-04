Władysław Kosiniak-Kamysz o Andrzeju Dudzie: Podwykonawca woli prezesa Jarosława Kaczyńskiego

- Wybory powinny być przełożone. Od wielu tygodni nie ma normalnej kampanii wyborczej, czyli nie ma całości procesu wyborczego - powiedział w programie „Onet Rano” kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. - Są inne ważniejsze sprawy jak walka o życie i zdrowie, gospodarka, miejsca pracy czy płaca Polaków. To najpoważniejszy argument do przełożenia wyborów - dodał. - Jeżeli dojdzie do wyborów, to nie wolno zejść z pola bitewnego, ponieważ to jest plan Jarosława Kaczyńskiego, w który nie chcę się wpisać. Były romantyczne bojkoty wyborów, choćby w 1938 r. Nikt z opozycji nie wziął udziału w wyborach, ale nikt o tym bojkocie dziś nie pamięta - zaznaczył lider PSL.

Jak stwierdził Kosiniak-Kamysz, „największym zwycięstwem byłoby przełożenie wyborów”. - Najpierw trzeba walczyć i zrobić wszystko, żeby wygrać powiedział. - Jeżeli doszłoby do wyborów nierzetelnych i źle przygotowanych, to będzie trzeba ocenić ten proces wyborczy. On podlega ocenie nie tylko Sądu Najwyższego, ale przede wszystkim opinii publicznej, która w tej kwestii nie pozostanie bierna – ocenił. - Dzisiaj, rolą polityka nie jest ustępowanie pola i teatralne gesty bojkotu, tylko walka do samego końca podkreślił. Jak powiedział polityk, „w krajach, w których trudno mówić o jakichkolwiek rzetelnych wyborach, w których wynik jest przesądzony z góry, demokratyczna opozycja zawsze startuje i wierzy, że kiedyś przyniesie to efekt”. - Bojkot wyborów jest realizacją planu Jarosława Kaczyńskiego. Ja tego planu nie będę realizował - zaznaczył.