Fogiel: Jakie byłoby uzasadnienie stanu klęski żywiołowej?

Wicerzecznik PiS pytał jednocześnie jak uzasadnić wprowadzenie takiego stanu w momencie, gdy rząd zamierza łagodzić obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

- Konstytucja w żadnym miejscu nie wskazuje wprowadzania stanu klęski żywiołowej jako mechanizmu służącemu przełożeniu wyborów - mówił również poseł PiS.

Fogiel dodał, że gdyby zmiany w Kodeksie wyborczym nie weszły w życie wówczas " mamy obowiązujące przepisy dotyczące organizowania wyborów i trzeba się nimi kierować". Oznaczałoby to wybory, w których większość Polaków - chcąc oddać głos - musiałaby udać się do lokali wyborczych (głosować korespondencyjnie mogłyby jedynie osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat oraz osoby przebywające w kwarantannie).

- To nie jest kwestia widzimisię rządzących, to jest obowiązek konstytucyjny. Wyborów nie przeprowadza się ot tak, kiedy ktoś ma na to ochotę, tylko w konstytucyjnych terminach - podkreślił.