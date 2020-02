Trela: Biedroń walczy o elektorat soft PiS

- Będziemy punkt po punkcie wytykać błędy prawicy i pokazywać, co zrobi Robert Biedroń, jak zostanie prezydentem. Uważam, że w PiS i w PO jest część elektoratu, który czeka na ten sygnał. I jak ten znak zobaczy, to możemy się obudzić z sondażami 15, 16 pkt. proc. - powiedział w rozmowie z Michałem Kolanko poseł Lewicy Tomasz Trela, szef sztabu wyborczego Roberta Biedronia.

Tomasz Trela stwierdził, że w kampanii Robert Biedroń rywalizuje o "standardowy lewicowy" elektorat oraz głosy dwóch innych grup. Poniżej dalsza część artykułu

- Są dwa potencjalne elektoraty, w orbicie których funkcjonujemy. To jest elektorat Koalicji Obywatelskiej - centrowy, liberalny - i, w moim przekonaniu, jest elektorat, który nazywam soft PiS, czyli taki miękki PiS, który głosuje za Prawem i Sprawiedliwością, głosuje za Andrzejem Dudą, natomiast jak zobaczy inną propozycję to może przejść (na stronę innego kandydata - red.) - powiedział poseł. - I to jest ten elektorat, o który my walczymy i zabiegamy, żeby wejść do drugiej tury. To jest dzisiaj najistotniejsza sprawa - dodał. W jego ocenie, Biedroń może jednocześnie walczyć i o wyborców PiS, i PO.

"Będziemy punkt po punkcie wytykać błędy prawicy" Zdaniem szefa sztabu Roberta Biedronia, wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich może gwarantować poparcie rzędu 15-17 proc. - Ja cel postawiłem ekipie, całej drużynie lewicowej taki, żeby walczyć o drugą turę i to jest dzisiaj realizowane - mówił Trela. - Będziemy w tych wyborach pokazywać: 15 lat w Polsce rządzi prawica. Ma szansę wygrać wybory lewicowy prezydent. I będziemy punkt po punkcie wytykać błędy prawicy i punkt po punkcie pokazywać, co zrobi lewica i co zrobi Robert Biedroń, jak zostanie prezydentem. I to będzie wybór. Uważam, że w PiS i w PO jest część takiego elektoratu, który czeka na ten sygnał. I jak ten znak zobaczy, to możemy się obudzić z sondażami 15, 16 pkt. proc. - powiedział gość.

"Poparcie dla Dudy topnieje" Zdaniem Treli, w wyborach prezydenckich wśród kandydatów opozycji nie ma wyraźnego lidera, a poparcie dla prezydenta Andrzeja Dudy, ze względu na "dość niemrawy początek kampanii", topnieje.



Według szefa sztabu Biedronia, elektorat lewicy w Polsce to ok. 20-25 pkt. proc. Zdaniem Treli, Robert Biedroń jest jedynym kandydatem lewicowym w tych wyborach. Pozostałe osoby ubiegające się o najwyższy urząd w państwie, to, według gościa programu Michała Kolanki, "totalnie wszystko prawica".