Hołownia: Najlepszym TS dla Andrzeja Dudy będzie przegrana Fotorzepa, Jakub Czermiński

Chcę zmienić to, na co do tej pory patrzyłem jako obserwator, co do tej pory kojarzyło się z kłamstwem, bagnem, pustymi obietnicami, aby zaczęło się znowu kojarzyć ze służbą, prawdą - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.