Hołownia: Te wybory są do wygrania

"Nie będę tylko kandydatem na prezydenta, a jednym z wolontariuszy. Autentycznie nie mogę się doczekać ogłoszenia wyborów i mam szczerą nadzieję, że PiS nie będzie z tym zwlekać do ostatniej możliwej chwili" - pisze Hołownia podkreślając, że "rozmowy z ludźmi i zbieranie podpisów" oraz "wzajemne dodawanie sobie sił i nadziei" to "coś co kocha, jego żywioł".

"Ja naprawdę nie idę na to zderzenie z tą betonową ścianą, by później chwalić się bohaterskim guzem. Idę, by zburzyć ten mur, a co najmniej wykuć w nim drzwi" - pisze o swoim starcie w wyborach prezydenckich Hołownia.

"Te wybory, i widać to wyraźnie z każdym kolejnym sondażem, są do wygrania. I to właśnie zamierzam" - podkreśla Hołownia.

Podsumowując swoje spotkanie w Łodzi Hołownia stwierdził, że po rozmowach z uczestnikami wie, że ma ich wsparcie w "w przywracaniu zaufania do konstytucji".