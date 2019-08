Sondaż: Jakie tematy interesują Polaków przed wyborami?

Sytuacja w służbie zdrowia, kwestie dotyczące klimatu oraz sprawa drożejącej żywności – to zdaniem ankietowanych w badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej" trzy najważniejsze propozycje w programach politycznych partii w jesiennej kampanii. Konieczność rozwiązania trudnej sytuacji w ochronie zdrowia wskazało 78 proc. ankietowanych w badaniu z 9–10 sierpnia tego roku. Klimat jako istotną sprawę w programach partii wymieniło 64 proc. (w badaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź). Na kolejnych miejscach są drożejąca żywność (57 proc.), edukacja (53 proc.), propozycje programów społecznych (50 proc.), kwestie wsparcia dla przedsiębiorców (48 proc.). Na ostatnim miejscu znalazły się tematy światopoglądowe. jak in vitro, LGBT czy aborcja. Jako istotne w programach partii politycznych wskazał je mniej niż co trzeci ankietowany. Sondaż przeprowadzono metodą CATI na próbie 1100 osób.

