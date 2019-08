Będzie można sprawdzić, czy jest się celem internetowych kampanii wyborczych

„Kto cię namierzył" to nowy projekt, który startuje wraz z inauguracją kampanii wyborczej do Sejmu. Trzy podmioty – Fundacje Panoptykon i ePaństwo oraz firma badawcza Sotrender – chcą zbadać, kto i w jakim celu prowadzi polityczną agitację na Facebooku, jakie reklamy wykupuje oraz do kogo są kierowane. Tego typu kwestie w przeszłości – zwłaszcza po kampanii brexitowej w Wielkiej Brytanii oraz kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w 2016 – nabrały dużego znaczenia dla przejrzystości procesu wyborczego. Sprawa wykorzystywania internetu do agitacji, manipulacji wyborczej przez wrogie siły zewnętrzne stała się wręcz jednym z najważniejszych tematów politycznej dyskusji w demokracjach Zachodu. W projekcie „Kto cię namierzył" przygotowana została też specjalna wtyczka do przeglądarek internetowych. Każdy będzie mógł dzięki niej sprawdzić, czy jest celem internetowych kampanii wyborczych. Wtyczka ma zwiększyć świadomość wyborców tego, że są celem politycznej reklamy. Bo jak pokazują badania i analizy, tego typu sposoby reklamy są coraz bardziej istotne w arsenale sztabów też w Polsce.

