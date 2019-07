Koalicja listy pisze. Starcie Jarosław Kaczyński-Grzegorz Schetyna niemal pewne

Ucieranie list

W każdej partii co cztery lata nadchodzi czas największych emocji, czyli budowania list. W koalicji jest to jeszcze trudniejsze, co pokazały wybory do PE, ale Koalicja Obywatelska składa się obecnie z dwóch mniejszych partii i samorządowców, ludzi w większości bliskich PO. Jak wynika z naszych informacji, na przyszłotygodniowym posiedzeniu zarządu PO ustalone zostaną kluczowe nazwiska na listach. Wszystkie opinia publiczna pozna zapewne jeszcze nieco później. Najważniejsze zresztą i tak są pierwsze miejsca. Konsultacje trwają. W tym tygodniu lider PO Grzegorz Schetyna odbył serię spotkań z regionami w Platformie, które poświęcone były tematowi list. Jednocześnie swoje rekomendacje przedstawiają koalicjanci.