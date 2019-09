Greenpeace: Postulaty PiS i KO? Droga do katastrofy klimatycznej

Zdaniem Pawła Szypulskiego, dyrektora programowego Greenpeace Polska, program Koalicji Obywatelskiej wypada na tym tle „bez rewelacji”. „Politycy KO co prawda deklarują, że Polska będzie wolna od węgla, ale dopiero w 2040 roku. To 10 lat za późno w stosunku do tego, czego potrzeba by zatrzymać katastrofę klimatyczną. W dodatku zakładają, że w roku 2030 przynajmniej jedna trzecia energii w Polsce pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Przynajmniej jedna trzecia? Tzn. 33, a może 35 procent zielonej energii w miksie? To tak naprawdę niewiele więcej niż zakłada przygotowany przez rząd PiS projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (ten zakłada udział OZE na poziomie 27% w miksie w 2030 roku). Ponadto plan Koalicji Obywatelskiej “3×10 dla OZE” zakłada, że do 2030 roku moc elektrowni wiatrowych na lądzie wyniesie zaledwie 10 GW, podczas gdy już teraz jest to blisko 6 GW” - podkreślono. „Swoistą wisienką na torcie braku energetycznych ambicji KO jest deklaracja, że żadna elektrownia węglowa w Polsce nie zostanie zamknięta dopóki będzie w stanie pracować. Siłą rzeczy dotyczy to również właśnie oddanych oraz jeszcze budowanych bloków w Kozienicach, Opolu, Jaworznie i Turowie, które z perspektywy technicznej mają przed sobą długie dekady życia. Jest to jawnie sprzeczne ze wspomnianym powyżej postulatem Koalicji Obywatelskiej odejścia od węgla do 2040 roku, gdyż te elektrownie w teorii mogą pracować nawet do ok. 2060 roku. Której deklaracji z programu KO mamy zatem wierzyć? Tej o odchodzeniu od węgla czy tej o niezamykaniu żadnej elektrowni węglowej “dopóki będzie w stanie pracować”?” - dodano.

Organizacja zaznacza, że politycy „muszą wreszcie usłyszeć głos zwykłych Polek i Polaków” i podkreśla, że ponad trzy czwarte z nich chce odejścia od węgla do 2030 roku. „W obliczu kryzysu klimatycznego nie można dłużej utrzymywać węglowego skansenu. Cytując papieża Franciszka, czas na odejście od paliw kopalnych jest teraz. Nie ma już miejsca na półśrodki. Nadszedł czas na zdecydowane działania, których oczekują od rządzących Polki i Polacy” - podsumowano.