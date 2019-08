Paweł Kukiz: Najbliżej było do koalicji z Januszem Korwinem-Mikke

Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 ogłosiły podpisanie porozumienia programowego i wspólny start w wyborach parlamentarnych pod szyldem PSL. - Gdybyśmy się chcieli zapakować do Sejmu, to Paweł Kukiz pewnie byłby na liście PiS-u, my byśmy byli na listach Platformy, ale to nie o to chodzi. Chodzi o wspólne działanie, o zmiany w Polsce, o zmiany na lepsze - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Paweł Kukiz zadeklarował, że będzie dążył do nadania Polsce charakteru państwa demokratycznego.

