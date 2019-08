Koalicja Obywatelska przedstawiła listy wyborcze

Koalicja Obywatelska jest tworzona przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Inicjatywę Polską i Zielonych. Lider PO do współpracy zaprosił też przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządowców.

Koalicja Obywatelska już wcześniej, 30 lipca, przedstawiła kandydatów, którzy zajmą pierwsze miejsca na jej listach. Wówczas poinformowano m.in. o tym, że listę Koalicji Obywatelskiej w Warszawie otworzy lider PO, Grzegorz Schetyna, we Wrocławiu - Małgorzata Kidawa-Błońska, w Łodzi - Tomasz Zimoch, w Kielcach - Bartłomiej Sienkiewicz, w Krakowie - Paweł Kowal, w Płocku - Marcin Kierwiński, w Radomiu - Joanna Kluzik-Rostkowska, w Białymstoku - Robert Tyszkiewicz, w Gdańsku - Sławomir Neumann, a w Gdyni - Barbara Nowacka.

- Przedstawiamy dziś Drużynę Jutra, która nie idzie do Sejmu i Senatu po to, aby korzystać z państwowych limuzyn. Idziemy tam po to, aby pomagać ludziom - mówił dziś lider PO.

- Dzisiaj wiemy, że ta kampania będzie inna. Musi być intensywna. Obiecuję, że będziemy wszędzie, w każdym powiecie, w każdej gminie i w każdym regionie. Mamy świetny program - dodał Schetyna.

Liderzy list:

Koszalin: Sławomir Nitras

Szczecin: Arkadiusz Marchewka

Gdynia: Barbara Nowacka

Gdańsk: Sławomir Neumann

Elbląg: Jacek Protas

Olsztyn: Janusz Cichoń

Białystok: Robert Tyszkiewicz

Lublin: Joanna Mucha

Chełm: Riad Haidar

Płock: Marcin Kierwiński

Radom: Joanna Kluzik-Rostkowska

Siedlce: Kamila Gasiuk-Pihowicz

Warszawa II: Jan Grabiec

Bydgoszcz: Tadeusz Zwiefka

Toruń: Tomasz Lenz

Zielona Góra: Tomasz Aniśko

Kalisz: Mariusz Witczak

Konin: Tomasz Nowak

Poznań: Joanna Jaśkowiak

Łódź: Tomasz Zimoch

Piotrków Trybunalski: Cezary Grabarczyk

Sieradz: Cezary Tomczyk

Piła: Małgorzata Janyska

Kielce: Bartłomiej Sienkiewicz

Krosno: Joanna Frydrych

Rzeszów: Paweł Poncyljusz

Kraków II: Dorota Niedziela

Kraków: Paweł Kowal

Nowy Sącz: Jagna Marczułajtis-Walczak

Tarnów: Urszula Augustyn

Bielsko-Biała: Mirosława Nykiel

Gliwice: Marta Golbik

Rybnik: Marek Krząkała

Katowice: Borys Budka

Sosnowiec: Wojciech Saługa

Częstochowa: Izabela Leszczyna

Opole: Witold Zembaczyński

Legnica: Piotr Borys

Wrocław: Małgorzata Kidawa-Błońska

Wałbrzych: Tomasz Siemoniak

Warszawa: Grzegorz Schetyna

Pełne listy Koalicji Obywatelskiej dostępne są pod tym adresem