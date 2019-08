Adrian Zandberg: Nieudolność PiS ws. ustawy 447 będzie ich pogrążała

Adrian Zandberg z komitetu wyborczego Lewica został zapytany w radiowej Trójce o to, czy 17 października, najwcześniejsza możliwa data wyborów, ogłoszona przez prezydenta, i związana z tym krótka kampania, jest dla lewicy problematyczna. – Data wyborów nie jest żadnym problemem dla lewicy. To, że pan prezydent chce krótkiej kampanii jest związane z tym, że obawia się tego, co w trakcie kampanii się wydarzy – powiedział Zandberg. – Myślę, że obawia się, że lewica będzie rosła w siłę, co już widać w badaniach społecznych, a z drugiej strony obawia się tego, że list amerykańskich senatorów ws. ustawy 447 stanie się bardzo ważnym tematem, a nieudolność Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o tę sprawę, będzie pogrążała PiS w oczach znacznej części ich prawicowego elektoratu – dodał. – Jeśli dodać do tego p. marszałka Kuchcińskiego i jego lotnicze przygody, to obawa przed dłuższą kampanią jest całkiem uzasadniona – podkreślił.

