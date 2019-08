Oficjalnie: PSL i Kukiz'15 wystartują wspólnie

Paweł Kukiz przyznał, że jego formacja - która nie jest partią i nie pobierała subwencji budżetowej dla partii - bez pieniędzy i struktur nie byłaby w stanie nic zrobić. Lider Kukiz'15 podkreślił, że celem współpracy z PSL jest doprowadzenie do powstania w Polsce opcji centrowej, która "skończy z partyjniactwem" i doprowadzi do budowy prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, w którym liczy się przede wszystkim przyzwoitość.

- Pakiet gospodarczy jest dla ludzi pracy, dla ciężko pracujących, którzy składają się dzisiaj na 500 plus, którzy płacą podatki. To jest 65 proc. naszych rodaków. Oni w kolejnej kadencji muszą być docenieni. Samozatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą, muszą mieć dobrowolny ZUS. Musi być emerytura wyższa, czyli (trzeba - red.) wprowadzić emeryturę bez podatku - oświadczył prezes PSL.

- Bez względu na to, co będziecie mówić w mediach, bez względu na to, jakie będą ludzie pisali teorie, jestem w tej chwili tak pewny siebie, tak pewny swoich idei, tak pewny prawdy, do której dążę i że odniesiemy, prędzej czy później, zwycięstwo i doprowadzimy do społeczeństwa obywatelskiego, że nie pohamuje mnie to przy dalszym dążeniu do nadania Polsce charakteru państwa demokratycznego - zadeklarował.

Paweł Kukiz oświadczył, że postulaty, które uzgodnił z PSL, są "absolutnie antysystemowe". Polityk był pytany o swe wcześniejsze, krytyczne wypowiedzi pod adresem PSL. W przeszłości Kukiz zarzucał ludowcom partyjniactwo. W czwartek powiedział, że kiedy szedł do Sejmu, wszystkie partie były dla niego systemowe. - To nie jest tak, że myśmy zawarli to porozumienie tuż przed wyborami. Do podpisania tego porozumienia doszło przede wszystkim dlatego, że miałem okazję poznać pana prezesa, bo sąsiadowaliśmy praktycznie przez ścianę. I kiedy ja, wewnętrznie, przekonałem się (...), kiedy zobaczyłem, że na czele tej partii stoi człowiek przyzwoity, człowiek dobry i człowiek, dla którego priorytetem jest dobro wspólne, interes Rzeczypospolitej, to się nie wahałem ani chwili - powiedział Kukiz.

Kukiz: Muszę dopilnować, żeby obywatele odzyskali państwo

Paweł Kukiz powiedział też, że nie ma dla niego znaczenia, ilu członków jego formacji znajdzie się na listach wyborczych PSL. Zapewnił, że zawarł porozumienie z ludowcami i przyszedł na konferencję prasową nie po to, by wprowadzać posłów, lecz by jego postulaty miały szansę być zrealizowane.

- Daję najświętsze słowo honoru, że gdybym miał taką możliwość i nie musiał w tym "Mordorze" uczestniczyć, to ja bym Panu Bogu dziękował - mówił. Dodał, że w 2015 r. obiecał obywatelom, że zrealizuje swe postulaty. - Niestety, ubolewam, muszę być w środku. Naprawdę mówię to z wielkim bólem. Muszę tu być, żeby dopilnować, żeby obywatele odzyskali państwo - podkreślił, odnosząc się do swej obecności w parlamencie.

Dopytywany o swe motywacje Paweł Kukiz zaznaczył, że nie jest w polityce dla pieniędzy, bo tyle, ile w Sejmie przez miesiąc, zarabia podczas jednego koncertu.

- Jeżeli państwo uważają, że to porozumienie jest wynikiem stania pod ścianą, to powiem jedno: moim marzeniem jest, żeby wszystkie partie polityczne stanęły pod ścianą i podpisały takie porozumienie, bo wtedy jest szansa na to, że - jak kiedyś śpiewał Jacek Kaczmarski - "mury runą" - powiedział Paweł Kukiz.

- Gdybyśmy się chcieli zapakować do Sejmu, to Paweł Kukiz pewnie byłby na liście PiS-u, my byśmy byli na listach Platformy, ale to nie o to chodzi. Chodzi o wspólne działanie, o zmiany w Polsce, o zmiany na lepsze - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Paweł Kukiz zadeklarował, że przez najbliższe cztery lata będzie do Warszawy przyjeżdżał na głosowania, a pozostały czas przeznaczy na jeżdżenie po Polsce, by "edukować naród" w kwestiach obywatelskich, czego, jego zdaniem, nie chcą robić politycy ani media. - Podobnie jak kiedyś kapłani egipscy nie edukowali ludzi w zakresie astronomii, tylko mówili, że oni wiedzą kiedy Słońce zajdzie, i w ten sposób czesali ich z kasy - mówił. Kosiniak-Kamysz dodał, że "niesienie kaganka oświaty" było elementem leżącym u podstaw powstania ruchu ludowego.

Kukiz zaznaczył, że jeżeli w wyborach jedna partia uzyska pełnię władzy, to siedzenie w Sejmie jest traceniem czasu i nie ma większego sensu. Kukiz i Kosiniak-Kamysz przyznali, że w mijającej kadencji Sejm, w którym większość ma PiS, przegłosował po jednym projekcie ustawy każdego z ich dwóch ugrupowań. - Wszystko, co niepisowskie, jest wyrzucane do kosza - mówił Kukiz. - Jeśli partia o takiej konstrukcji i mentalności jak PiS ma 232 posłów, to cała reszta (Sejmu - red.) już się w ogóle nie liczy - dodał.