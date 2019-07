Marcinkiewicz na listach Koalicji Obywatelskiej? "Musi uregulować swoje sprawy"

- Bez tego będzie bardzo ciężko, mimo że jest lubiany w środowisku PO. Byłby dla nas zbyt dużym obciążeniem, gdybyśmy go wystawili na listach - zaznacza rozmówca "Super Expressu".

O tym samym mówi Borys Budka. - Dopóki Kazimierz Marcinkiewicz nie rozwiąże swoich prywatnych problemów, jego start wydaje się mało prawdopodobny - przyznaje.

"Problemy prywatne", o których mówi Budka to nawiązanie do sporu jaki toczy się między Marcinkiewiczem a jego byłą żoną, Izabelą Olchowicz-Marcinkiewicz. W związku z zaległymi alimentami dla byłej żony (sumazaległości to już ponad 100 tys. złotych) Marcinkiewiczowi grozi do 2 lat więzienia.