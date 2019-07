PO zapowiada rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Fotorzepa, Michał Kolanko

- 100 pierwszych dni to oczywiście zmiana zmiana sposobu funkcjonowania prokuratury. To rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego z jednoczesnym wzmocnieniem kompetencji Prokuratora Generalnego i jego odpowiedzialności bezpośrednio przed parlamentem, podobnej odpowiedzialności jak prezesa NIK. Jego kadencja byłaby niezależna od kadencji parlamentu. To drugi z elementów branych pod uwagę - mówił w trakcie jednego z paneli dyskusyjnych w trakcie forum Programowego KO Borys Budka, wiceszef PO.