Politycy PO objeżdżają kolejne województwo

Tym razem w podróży bierze udział między innymi wiceszef PO Tomasz Siemoniak, liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka i poseł PO Arkadiusz Myrcha.

W Warszawie trwają za to rozmowy w jakim formacie opozycja ma pójść do wyborów. Politycy opozycji twierdzą, że w tym tygodniu zapadną ostateczne decyzje. Lider PO Grzegorz Schetyna ma we wtorek spotkać się z przewodniczącym SLD Włodzimierzem Czarzastym.