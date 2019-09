Bohdan Szymański (1937–2019)

Do Polskiego Klubu Ekologicznego zbliżył się zainteresowany podejmowaniem przez to środowisko i jego liderów poważnych problemów dotyczących środowiskowych zagrożeń dla kraju i świata, np. katastrofy czarnobylskiej. Podczas jednego ze spotkań wstąpił do Klubu, a w 1990 r. zaczął działać bardzo intensywnie, bo wszedł w skład Zarządu Okręgu Mazowieckiego Klubu. Przez dwie kadencje był również wiceprezesem Zarządu Głównego w Krakowie, a w Otwocku działał w Kole PKE Otwockich Sosnach. Przez wiele lat był sekretarzem Sekcji Ładu Przestrzennego ZG PKE.

Pamiętamy go jako człowieka będącego nieustannie w ruchu. Jeździł na konferencje i nieustannie się dokształcał. Dźwigał stosy papierów, ale je czytał, a nabytą w ten sposób wiedzę spożytkowywał, stosując argumenty merytoryczne i w ten sposób przekonując nieprzekonanych. Był prawdziwym erudytą i z niezwykłą elegancją potrafił pokonać przeciwnika w szermierce słownej. Był człowiekiem niesłychanie dobrym i troszczył się o innych ludzi. Wracając ze wspólnego wyjazdu ekologów z Amsterdamu, w sytuacji kiedy koleżanka zgubiła kartę pokładową i obsługa odmówiła jej wejścia na pokład, potrafił stanąć w drzwiach samolotu i powiedzieć, że ten samolot nie odleci, dopóki nie zostanie przygotowana nowa karta pokładowa. I nie odleciał, a karta został przygotowana. Były to jednak lata 90., kiedy jeszcze nie było brygad antyterrostycznych, bądź nie były tak aktywne.

Nie przestał być aktywny praktycznie do końca swojego życia, starał się zawsze uczestniczyć we wszystkich spotkaniach klubowych i zawsze miał coś ciekawego do powiedzenia i zmuszającego nas do dyskusji. Ostatni raz widzieliśmy go na Walnym Zjeździe w Warszawie 2 czerwca i takim go zapamiętamy – z rozwianą siwą czupryną, pełnego zapału, a równocześnie człowieka niesłychanej życzliwości i tak po prostu dobrego.