Nie żyje B.J. Thomas, wykonawca hitu "Raindrops keep fallin’ on my head" PAP/EPA/JOSHUA GATES WEISBERG

B.J. Thomas, wykonawca takich przebojów jak "Hooked on a feeling" czy "Raindrops keep fallin’ on my head" zmarł po ciężkiej chorobie. Miał 78 lat.