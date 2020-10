Zmarła Agnieszka Fatyga - aktorka i piosenkarka

O śmierci Agnieszki Fatygi poinformował jej mąż: "Moja żona z którą przeżyłem 37 lat odeszła dzisiaj od nas o godzinie 7.00 rano, nagle… Wszystko, co najgorsze dopiero przede mną, ale zasłużyła na to, by ją wspomnieć, bo była niezłomnym człowiekiem. Nigdy się nikomu nie sprzedała, nikomu nie obiecywała, poniosła za to wiele razów, nagonek. Była w życiu najlepszym, co mi się przytrafiło. Miała do mnie wielką cierpliwość. Kochała ludzi, aczkolwiek Ci co ją znali wiedzą, że była wielką samotnicą, ale bardzo empatyczną i dobrą. Może dlatego była wielką samotnicą, bo była dawcą, oddawała ludziom swoją energią. Agusiu, bardzo cię kocham".

Córka, aktorka Michalina Olszańska, pożegnała Mamę właśnie jej „Kołysanką dla matki”.