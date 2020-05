Jerzy Pilch - serce w pasy Fotorzepa/ Magda Starowieyska

„Kto ma serce do piłki, ma je też do książek” - takie rekomendujące zdanie napisał Jerzy Pilch na okładce mojej książki. We wspomnieniach o zmarłym pisarzu, do opinii o jego talentach literackich i poczuciu humoru dochodziła często informacja o jego fascynacji piłką nożną. To niezwykłe połączenie.