Kornel Morawiecki. Prawdziwy buntownik z wyboru

– Jak ja wam wtedy zazdrościłem! – powiedział mi kiedyś szczerze Kornel Morawiecki, kiedy go zapytałam, czy podobało mu się to, co robiła młoda opozycja we Wrocławiu.

Ważne było też to, że Kornel Morawiecki ze swojej bezkompromisowej postawy nie zrezygnował po 1989 roku. Być może mylił się, nie siadając do Okrągłego Stołu, być może nie powinien go przewracać kiedyś w studio TV podczas przedwyborczej debaty. Może. Ale za to niewielu polityków starszego pokolenia może powiedzieć dziś o sobie, że nie wzięli udziału w grzechach założycielskich, które przydarzyły się III RP. Jego późny polityczny come back – jako posła ruchu Kukiz’15 – nie był przypadkowy. W pewnym sensie, deklarując ogromne przywiązanie do ojczyzny i wartości patriotycznych, był anarchistą i na taką właśnie organizację czekał, by móc głosić prymat narodowego ducha nad państwem, które – jakie by nie było – od młodości uważał za twór opresyjny. Bo był urodzonym buntownikiem.