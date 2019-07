W wieku 47 lat zmarł Karl Shiels. Znamy go z "Peaky Blinders"

Karl Shiels zasłynął rolą w irlandzkiej operze mydlanej "Fair City" i filmie "Batman: Początek". Można go było zobaczyć także w serialach ”Detektyw Foyle", "Into the Badlands: Kraina Bezprawia”, czy "Peaky Blinders”.

Aktora pożegnano również na twitterowym profilu "Peaky Blinders”. „Jesteśmy zasmuceni na wieść o tym, że genialny Karl Shiels, który grał Ryana w 3. odcinku 1 sezonu, nagle zmarł. Przesyłamy kondolencje dla rodziny oraz przyjaciół” - napisano.

Saddened to hear that the brilliant Karl Shiels, who played Ryan in Series 1 Episode 3, has passed away. Condolences to family and friends, from the Peaky Blinders. pic.twitter.com/Qd09WxJfUf