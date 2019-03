Nie żyje Keith Flint, frontman The Prodigy. Samobójstwo?

Jak podaje „The Guardian”, powołując się na rzecznika policji z Essex, artysta został znaleziony martwy w swoim domu w Dunmow.

„Zostaliśmy wezwani z powodu obaw o stan mężczyzny spod adresu w Brook Hill, North End, chwilę po godzinie 8.10 w poniedziałek” - poinformowała w oświadczeniu policja. „Przybyliśmy na miejsce, gdzie, niestety, 49-letni mężczyzna został uznany za zmarłego. Jego najbliżsi zostali już poinformowani. Śmierć 49-latka nie jest traktowana jako podejrzana” - poinformowali śledczy.

Niedługo po pojawieniu się w mediach informacji o śmierci Flinta, doniesienia te potwierdzili członkowie zespołu „The Prodigy”. „W najgłębszym szoku i smutku możemy potwierdzić śmierć naszego brata i najlepszego przyjaciela, Keitha Flinta. Prawdziwego pioniera, innowatora i legendy. Zawsze będzie nam go brakować” – napisali muzycy w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze. Artyści zaapelowali także, aby szanować prywatność bliskich Flintowi osób.

It is with deepest shock and sadness that we can confirm the death of our brother and best friend Keith Flint. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed.

We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time. pic.twitter.com/nQ3Ictjj7t