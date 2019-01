Internetowa księga kondolencyjna dla Adamowicza. Tysiące wpisów

Gdańsk zamieścił w internecie elektroniczną księgę kondolencyjną poświęconą zmarłemu tragicznie prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi.

Wpisy w elektronicznej księdze kondolencyjnej zamieściło już ponad pięć tysięcy osób.

Poniżej dalsza część artykułu

"W tym miejscu można dokonać internetowego wpisu do Księgi Kondolencyjnej poświęconej pamięci Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Księga będzie otwarta do poniedziałku 21 stycznia, do wieczora. Wszystkie wpisy zostaną zarchiwizowane na równi z wpisami w księgach tradycyjnych. Księgi kondolencyjne są wyłożone także w Urzędzie Miejskim (od godz 8.00 do 20.00, do piątku włącznie) oraz w Europejskim Centrum Solidarności (od godz. 10.00 do 18.00, do niedzieli włącznie)” – czytamy na stronie www.gdansk.pl.

"Światłem , którym byłeś, będziesz świecić do końca świata i o jeden dzień dłużej" - napisała jedna z internautek. "Dziękujemy Panie Prezydencie Miasta Gdańska - za otwartość wobec mieszkańców, za rozwój Gdańska w wielu kierunkach, za wspaniałą pracę na rzecz integracji, równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Panie Prezydencie bardzo dziękujemy, że mogliśmy doświadczać tych zmian jako mieszkańcy Gdańska" - czytamy w innym wpisie.

Na stronie Gdańska zobaczyć można wiele innych poruszających i emocjonalnych wpisów.

W Europejskim Centrum Solidarności o godzinie 17.00 zostanie dziś wystawiona trumna z ciałem zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza. W piątek o godzinie 17.00 zostanie ona wyprowadzona do Bazyliki Mariackiej. Pochód odbędzie się ulicami: Doki, Łagiewniki, obok Mniszki, Stolarska, Staromiejska, Pańska, Węglarska, Piwna. Na trasie konduktu rozbrzmiewać będą chóralnie dzwony kościoła św. Katarzyny.

W świątyni odbędzie się msza święta, a następnie, do północy będzie także możliwość pożegnania z prezydentem.

Msza pogrzebowa rozpocznie się w sobotę o godzinie 12.00.