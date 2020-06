Ostatnia chwila na bazy USA

12 maja „Rzeczpospolita” poinformowała, że z zapowiedzi przyjętych przez obu przywódców udało się wprowadzić w życie niewiele poza podniesieniem do rangi generała szefa Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego USA w Poznaniu. Został nim pułkownik Thomas O’Connor. Chociaż idea Fortu Trump zawsze była bardziej chwytliwym hasłem propagandowym niż realnym konceptem, bo Amerykanie nigdy nie rozważali budowy wielkiej bazy wzorem tych, które mają w Niemczech czy Japonii, najbardziej widocznym znakiem większego zaangażowania Waszyngtonu miała być stała siedziba pancernej brygadowej grupy bojowej: wyposażonej w czołgi jednostki nastawionej na odparcie ataku ze wschodu. Jesienią zeszłego roku rozważano różne jej lokalizacje, w tym Żagań w Lubuskiem i Nowa Dęba na Podkarpaciu. Do dziś decyzje nie zapadły.

12 czerwca ubiegłego roku podczas spotkania z Dudą Trump nie tylko sygnalizował przywiązanie do NATO, ale mówił też, że do Polski mogłoby trafić dwa tysiące amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec. Jednak Grenell nic o tej idei teraz nie wspomniał.

Boltona już nie ma

Przełom w negocjacjach nad ubiegłoroczną deklaracją nastąpił w lutym 2019 r., gdy po odejściu z Pentagonu gen. Jamesa Mattisa jego miejsce przejął słaby Patrick Shanahan. Polsce udało się wtedy przekonać Biały Dom do przejęcia inicjatywy w tej sprawie, w szczególności poprzez wsparcie ówczesnego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona i jego zastępcy Charlesa Kuppermana oraz ambasador Mosbacher. Dzięki temu wpisano do dokumentu sformułowanie o „trwałej obecności” („enduring presence”) amerykańskich wojsk. W przeciwieństwie do wcześniejszego wzmocnienia armii amerykańskiej na wschodniej flance NATO przez prezydenta Obamę, które było inicjatywą jednostronną w reakcji na zajęcie przez Rosję Krymu i mogło w każdej chwili zostać odwołane w ramach odwilży z Moskwą, teraz obecność sił zbrojnych USA w naszym kraju miała uzyskać dwustronne, bardziej trwałe podstawy. Aby przekonać Trumpa, Polska umiejętnie wykorzystała sceptycyzm wobec niego liberalnych rządów Francji i Niemiec, a przez to izolację w Europie, a także jego grę z Władimirem Putinem, w której potrzebował silnej karty w postaci jednostek sił zbrojnych USA na terenie Polski.