Syria: Turcy zrzucili pocisk na konwój dziennikarzy i cywilów

Dyrektor Obserwatorium Rami Abdulrahman przekazał, że w nalocie ucierpiały osoby, które przybyły do miasta Ras al-Ajn z miasta Al-Kamiszli.

Wśród rannych osób mają być zagraniczni dziennikarze. Łącznie zginęło dziewięć osób, w tym pięciu cywilów.

Na drastycznym nagraniu po ataku widać martwe osoby leżące wśród płonących wraków pojazdów.

Horrifying video from a civilian convoy hit near Ras al-Ain N. Syria. Tried to blur it quickly because it’s hard to warch. pic.twitter.com/mF2neIDloq