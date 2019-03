Finlandia chce Międzynarodowego Trybunału dla dżihadystów

Szef MSW Finlandii Kai Mykkänen zaapelował o utworzenie międzynarodowego sądu karnego na Bliskim Wschodzie, który zająłby się sądzeniem bojowników Daesh. Wszystkie państwa nordyckie wspierają ten projekt - informuje fiński nadawca publiczny, yle.fi.

Mykkänen oświadczył jednocześnie, że dżihadyści z Daesh i członkowie ich rodzin, którzy mają fińskie obywatelstwo, nie uzyskają pomocy w powrocie do Finlandii.

Poniżej dalsza część artykułu

- Jest jasne, że stworzenie takiego międzynarodowego trybunału to długi proces. Ale mamy przykłady takie jak sąd ds. (zbrodni w byłej) Jugosławii, który był w stanie skazywać sprawców (zbrodni wojennych) - powiedział Mykkänen na spotkaniu szefów MSW państw UE w Brukseli.

Zdaniem Mykkänena sąd powinien działać podbnie jak Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii w Hadze, ale dodaje, że stworzenie takiego sądu zajęłoby lata.

Obecnie w obozach w Syrii znajdują się setki byłych dżihadystów z Daesh i członkowie ich rodzin. Zdaniem Mykkänena powinny być one monitorowane.

- Kluczowe jest ograniczenie ryzyka, że będą oni przemieszczać się swobodnie w kierunku Europy powodując nowe problemy - stwierdził fiński minister.

CNN w środę informował o Fince o imieniu Sanna, która znajduje się w obozie w Syrii. Kobieta mówi, że przeniosła się na terytorium kontrolowane w przeszłości przez Daesh wraz ze swoim mężem i że ma z nim kilkoro dzieci. Teraz chce z nimi wrócić do Finlandii.

Mykkänen pytany o sprawę stwierdził, że nie współczuje kobiecie. - Popełniła wielki błąd udając się tam, by dołączyć do organizacji terrorystycznej - podkreślił. Dodał, że jej dzieci znalazły się w tragicznej sytuacji, ponieważ nie wybrały dla siebie tej ścieżki, tylko zostały zmuszone przez matkę do życia w samozwańczym kalifacie.

Mimo to, jak podkreślił szef fińskiego MSW, fińskie władze nie zamierzają pomagać Saanie, ani jej dzieciom w powrocie do Finlandii.