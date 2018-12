Trzaskowski: Rząd chce wypowiedzieć nam wojnę

Rafał Trzaskowski: W walce ze smogiem liczę na współpracę z gabinetem premiera Morawieckiego.

Rz: Zwycięstwo nie przyszło za łatwo? Widzę, że w Warszawie trwa rozleniwienie, do pracy przyjeżdża pan o 10.00, i już nie metrem, a limuzyną. Z pańskich stron zniknął program wyborczy...

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy: To jakiś absurd! Dziś w Ratuszu jestem od 8.40. Czasami będę o 6.00, innym razem o 10.00. Tak pracuje prezydent, w zależności od zadań i potrzeb często pracuję niestety także w domu. Jako prezydentowi przysługuje mi samochód, ale wciąż podróżuję też metrem czy tramwajem. W tym tygodniu dwukrotnie przyjechałem do pracy metrem. Nie będę robił z tego wielkiego wydarzenia i informował każdorazowo, czym przyjechałem do pracy, bo korzystam z różnych środków transportu, również ze służbowego samochodu.

A dlaczego zniknął pański program ze strony internetowej? Propozycje po wyborach stały się nieaktualne?

Propozycje przedwyborcze i program wciąż są aktualne. Program nie zniknął, tylko strona jest w przebudowie, co jest oczywiste, jeśli zmienia się zawodowa funkcja. Program pozostał na moich mediach społecznościowych. Proszę wszystkich, żeby czytali mniej mediów rządowych i moich przeciwników z PiS, którzy przekłamią każdy fakt.

Minister środowiska alarmuje, że Warszawa może stać się drugim Neapolem.

Powołałem zespół pod kierownictwem pana prezydenta Michała Olszewskiego, który zajmuje się tym tematem, żeby od 1 stycznia śmieci mogły być wywożone na specjalnych zasadach. Kilka tygodni zajmie nam, żeby segregacja była pełna. Przeprowadzam audyt. Nie pozwolę na to, żeby stolica utonęła w śmieciach, jak chce PiS. Widzę pomysły Ministerstwa Środowiska z PiS, który robi wszystko, żeby utrudnić nam uporanie się ze śmieciowym problemem, zapowiadając zamykanie instalacji bez żadnego powodu w województwie, żebyśmy nie mieli gdzie wozić śmieci. Mam nadzieję, że rząd nie wypowie wojny wszystkim warszawiakom.

Rząd rzuca panu kłody pod nogi?

Trzeba rozwiązać problem odbioru śmieci i my ten problem rozwiążemy. Jest kwestia utylizacji, a zamknięte zostało Radiowo. Dzisiaj słyszę, ze minister chce zamykać kolejne instalacje w województwie. Jeśli to zrobi, to nie będzie gdzie wozić nieprzetworzonych śmieci. Rząd może spowodować problem dla Warszawy i mieszkańców...

Ceny za wywózkę śmieci pójdą w górę?

Nie chcę zaczynać swojej prezydentury od podwyżki, ale musimy zmienić system. Ci, którzy nie segregują śmieci, powinni płacić więcej za wywózkę. Ambitniejsza polityka może wiązać się z dodatkowym kosztem.

Ceny mogą pójść w górę nawet o 76 procent?

Nie wykluczam podwyżek, podobnie jak podwyżek za prąd, wynikających z nieodpowiedzialnej polityki energetycznej PiS. Zrobię wszystko, żeby obciążenia dla warszawiaków był najmniejsze, czekam na rządowe rekompensaty dla samorządów.

Co ma do tego PiS?

PiS funduje nam szkodliwą deformę edukacji, za którą płacą samorządy. Podwyższa ceny prądu, a rachunek wystawia samorządom. Za nieudolną politykę rządu mają płacić samorządy.

Podrożeją bilety komunikacji miejskiej?

Mogą, przez podwyżkę prądu. Chyba że rząd weźmie odpowiedzialność za to, co zrobił, i będzie wypłacał samorządom rekompensaty. Zastanawiamy się z prezydentami innych miast w Unii Metropolii, jak temu przeciwdziałać. W ogóle planuję zmienić taryfę. Większe preferencje powinni mieć ci, którzy kupują bilety długookresowe

Co z audytem rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz?

Pracujemy nad raportem otwarcia, w którym będzie ocena dotychczasowego funkcjonowania urzędu. Audyt będzie w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Przyglądam się strukturze urzędu, biurom, przeprowadzamy konkursy po to, żeby likwidować nakładające się na siebie kompetencje i ocenić dotychczasowe funkcjonowania ratusza.

Audyt zrobi zewnętrzna firma?

Nie. Audytu dokonujemy swoimi siłami. Nie zatrudniamy zewnętrznej firmy audytorskiej. Notabene prokuratura Zbigniewa Ziobry i służby podległe PiS prześwietlają warszawski ratusz od trzech lat. Ufam, że robią to dokładnie.

Rozliczać będą się sami urzędnicy?

Ja ich będę rozliczał. Zmiany w ratuszu będą dokonywane stopniowo. Będzie krocząca zmiana, a nie rewolucja.

Ewa Gawor zostanie na stanowisku?

Zostanie. Jest dobrym sprawnym urzędnikiem, którego Warszawa potrzebuje. Program dobrej0 kontynuacji można realizować tylko z kompetentnymi urzędnikami.

Pańska pierwsza kadencja ma być kontynuacją rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz?

Nigdy tego nie ukrywałem. Będzie zmiana, ale nie rewolucja. Nawet Patryk Jaki pod koniec kampanii zachwalał Hanną Gronkiewicz-Waltz i twierdził, że niektóre działania sam by kontynuował.

Co z Komisją Weryfikacyjną?

Jej prace nie przekładają się na lepsze życie warszawiaków. Nie została oddana ani jedna kamienica. Wyroki KW zaskarżane są do sądów. Z wypłatą odszkodowań musimy poczekać do wyroku sądów. Komisja miała być tylko trampoliną dla Patryka Jakiego na urząd prezydenta stolicy. Nie udało się, to już zapowiada rezygnację z przewodzenia komisji i start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Problem reprywatyzacji nie zostanie rozwiązany do momentu, w którym PiS nie przyjmie ustawy reprywatyzacyjnej.

A co z podwyżkami dla nauczycieli?

Będą w pierwszym roku mojej prezydentury. Zaproponowałem podwyżki już teraz dla najmłodszych nauczycieli, których chcemy przyciągać do zawodu.

Ile?

Krocząco aż osiągniemy kwoty, które obiecałem w kampanii.

Kiedy 100 zł na każdego ucznia?

Nigdy w życiu nie powiedziałem, że wszystkie swoje obietnice zrealizuje w pierwszym roku swoich rządów. Program zajęć dodatkowych zrealizujemy, w przyszłym roku ruszamy z pilotażem.

Jak zwalczyć smog, który w stolicy powstaje głównie ze spalin samochodowych?

Justyna Glusman z Ruchów Miejskich pomaga zajmować się tym problemem.

Pańska kontrkandydatka z wyborów prezydenckich. Byliście umówieni na współpracę już podczas kampanii?

Nie, ale doceniam i premiuję wiedzę i chęć współpracy. Stawiamy na tabor niskoemisyjny, sami przyspieszymy proces wymiany pieców, jak również podłączania kamienic do sieci ciepłowniczej. Liczymy na wsparcie rządu przy wymianie pieców. Pracujemy nad walką ze smogiem i wkrótce pierwsze decyzje. Da się w stolicy ograniczyć smog w kadencję, ale nie w miesiąc. W tym obszarze liczę na współpracę w rządem premiera Morawieckiego.

Będzie pan chciał odzyskać plac Piłsudskiego, na którym stoi pomnik smoleński i pomnik Lecha Kaczyńskiego?

Nie podoba mi się pomnik smoleński i pomnik byłego prezydenta i sposób ich rozlokowania. Nie wezmę udziału w bitwie o pomniki, ale nie pozwolę na dalsze łamanie prawa. Przejecie Pl. Piłsudskiego było bezprawne. Nie pozwolę na odbudowę Pałacu Saskiego bez porozumienia z samorządem na ziemi samorządu. Nie zgodzę się na anektowanie przez PiS kolejnych placów i ulic.

Co z kulturą? W jakich proporcjach będą finansowane publiczne i prywatne fundacje, jak galerie sztuki, teatry itd. Będzie równość sektorów?

Nie będzie równości sektorów. Są teatry miejskie, za które odpowiedzialność ponosi miasto i teatry prywatne nie będą traktowane jak miejskie. Jestem jednak otwarty, poprzez m.in. inteligentną politykę czynszową, na współpracę z podmiotami prywatnymi. Priorytetem jest to co jest własnością miasta.

Ludzie ze świata kultury mówią, że przestał się pan już interesować kulturą i bywać na premierach teatralnych.

Nie jestem dogmatykiem i nigdy nie mówiłem, że będę na każdej premierze teatralnej, czy codziennie będę do pracy jeździł metrem. Kultura w Warszawie będzie coraz ważniejsza. Proszę poczekać na efekty.

A co tramwajem do Wilanowa, który miał być w 2017 roku, jak obiecywała pańska poprzedniczka?

Biorę odpowiedzialność tylko za swoje obietnice. Mówiłem, że będziemy zwiększać sieć tramwajów i priorytetowych liniach: Wilanów, Gocław i tramwaj na zieloną Białołękę. Te linie będą zrealizowane jako pierwsze.

Dlaczego z dostępu do metra wykluczone są rejony Sadyby? Dlaczego nie ma stamtąd szybkich połączeń busowych?

W planie trzeciej linii metra, którą zamierzamy rozpocząć planować w tej kadencji, przebiega linia przez Sadybę.

Patryk Jaki pogratulował panu zwycięstwa i zapowiedział gotowość do współpracy. Zaprosi go pan do współpracy?

Z każdym europosłem, a Patryk Jaki zapowiada że chce być eurodeputowanym z Warszawy, będę chciał współpracować. Politycy bezpartyjni będą zresztą wymagali wsparcia szczególnego...

Złoży pan mandat PO?

Nie wstydzę się swojej partii politycznej. Z członkostwa z PO i EPP nie zamierzam rezygnować. .

Wesprze pan PO w wyborach do PE?

Tak, jak tylko czas mi pozwoli. O losach Polski w PE nie może decydować ugrupowanie eurosceptyczne, jakim jest PiS.

A będzie pan ubiegał się o urząd prezydenta RP, gdyby Donald Tusk nie wykazał chęci?

W tej chwili interesuje mnie wyłącznie Warszawa.

Czy w tym roku na sylwestra ratusz będzie świętował z fajerwerkami o północy?

Nie, w tym roku ratusz zrezygnuje z fajerwerków i stawiamy na pokaz świateł. Wszystko dla dobra zwierząt. Jako właściciel dość strachliwego psa i bardzo odważnej papugi wiem co mówię. Zachęcam wszystkie instytucje i miejscowości również do rezygnacji z fajerwerków.