Warszawa wśród miast przyjaznym weganom. Szóste miejsce na świecie

Poza liczbą restauracji całkowicie wegańskich, ranking Happy Cow bierze również pod uwagę, ile innych restauracji oferuje opcje wegańskie oraz wegetariańskie oraz „ogólną przyjazność wegańską miasta”. Dotyczy to między innymi festiwali, spotkań i społeczności wegańskiej.



Trzy wiodące miasta w rankingu Happy Cow to Londyn, Nowy Jork i Berlin. Dalej w zestawieniu znajdują się Los Angeles i Toronto. Warszawa wyprzedziła Portland, Bangkok, Tel Awiw i Pragę.



Happy Cow wskazuje na sukces warszawskiej sieci wegańskich burgerów Krowarzywa, która ma już pięć lokalizacji w mieście. Dwukrotnie pokonała ona swoich burgerowych rywali serwujących mięso i zdobyła nagrodę Best Burger in Warsaw. Jak zaznaczono, stolica Polski ma „spektakularne wegańskie sushi”, „światowej klasy wegański ramen”, „niesamowite śniadania”, a także restauracje serwujące wegańskie wersje polskich klasyków, takie jak kotlet schabowy i pierogi.