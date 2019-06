Trzaskowski: Nie żałuję patronatu nad paradą równości Parada równości według szacunków ratusza zgromadziła na ulicach Warszawy 47 tys. osób AFP

- Gdybym się chciał przez cały czas zastanawiać, co zrobi szczujnia TVP PiS z tym, co ja robię, no to musiałbym przestać podejmować decyzje, bo wiadomo było, że każda moja decyzja będzie później manipulowana przez telewizję PiS-owską - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, komentując swój patronat nad paradą równości, która w weekend przeszła ulicami stolicy.