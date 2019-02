Trzaskowski podpisał deklarację LGBT+. Jaki: Tak będzie w całej Polsce, jeśli wygra PO

"W ducha Miasto Stołeczne Warszawa od zawsze wpisana jest różnorodność i tolerancja. Obiecywałem Warszawę dla wszystkich i słowa dotrzymuję" - stwierdził prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, podpisując warszawską deklarację LGBT+. "Czyli nie będzie realizacji programu PO dotyczącego smogu, stadionu Skry, zajęć dla dzieci, reprywatyzacji, metra. Są podwyżki podatków, bałagan w śmieciach. Tak będzie w całej Polsce jak wygra PO" - skomentował Patryk Jaki.

Dokument powstał z inicjatywy stowarzyszenia "Miłość Nie Wyklucza". "Podpisanie Deklaracji to kamień milowy w historii polskich samorządów i ogólnokrajowej polityki. Po latach odsuwania postulatów społeczności LGBT+ na bok i powtarzania przez polityków wszystkich szczebli, że jesteśmy tematem zastępczym, a nasze codzienne życie jest zbyt kontrowersyjną sprawą, żeby zająć się nim na poważnie, dostajemy wreszcie jasny sygnał"- stwierdziła organizacja w wydanym oświadczeniu.

"Warszawa była i jest tęczowym miastem. Podpisanie Deklaracji to dostrzeżenie 200 tysięcy osób LGBT+, które tu mieszkają" - dodało stowarzyszenie "Miłość Nie Wyklucza".

W dokumencie wymieniono tematy, którym zdaniem stowarzyszenia i organizacji ją wspierających wymagają interwencji miasta - chodzi m.in. o postulaty dotyczące bezpieczeństwa, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole, wolności artystycznej i utworzenia hostelu interwencyjnego dla osób będących w sytuacji kryzysowej.

- Dzisiaj, oprócz konkretnych spraw społeczności, których wdrażanie właśnie rozpoczynamy, chodzi o radość i dumę z życia w tęczowym mieście, którym Warszawa była i będzie, a my możemy żyć z coraz mniejszym strachem o bezpieczeństwo swoje i bliskich osób LGBT+ - powiedział Oktawiusz Chrzanowski z Miłość Nie Wyklucza.

- Wszyscy mamy prawo do równości, to jest prawo, które jest zagwarantowane w konstytucji. Niemniej jednak w tych ostatnich latach mamy coraz więcej nietolerancji w Polsce, niestety coraz więcej incydentów, które budzą bardzo poważne zaniepokojenie. Stąd ta inicjatywa - tłumaczył w czasie uroczystości podpisania deklaracji prezydent Trzaskowski. Nie chciał on podpisywać deklaracji jako kandydat w jesiennych wyborach samorządowych, zapowiadając, że uczyni to dopiero jako prezydent miasta.

"PO w Warszawie podpisuje Kartę LGBT + czyli m.in.: zbudują hostel dla LGBT, zbudują "Centrum Społeczności LGBT", w każdej szkole osoba do spraw LGBT, wsparcie dla sportu LGBT, budżet dla LGBT" - skomentował na Twitterze Patryk Jaki, główny kontrkandydat Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta.

"Czyli nie będzie realizacji programu PO dot. smogu, Skry, zajęć dla dzieci, reprywatyzacji, metra. Są podwyżki podatków, bałagan w śmieciach. Zamiast tego mamy Tramwaj różnorodności, "Polonez równości" oraz hostele i budżet LGBT. Brawo! Tak będzie w całej Polsce jak wygra PO" - dodał wiceminister sprawiedliwości.

