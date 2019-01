16 milionów w "ostatniej puszce Pawła Adamowicza"

O północy zakończyła się akcja zapełniania ostatniej puszki prezydenta Pawła Adamowicza - tej, do której w dniu finału WOŚP zebrał ponad 5 600 zł. Akcja zapoczątkowana przez internautkę zapełniła puszkę kwotą 15 990 091 złotych. Brakującą do 16 milionów kwotę zadeklarował inny internauta, który zorganizował szybka zbiórkę na ten cel.

Patrycja Krzymińska zapoczątkowała akcję 14 stycznia - w dniu śmierci zamordowanego prezydenta. Tłumaczyła, że trudno jej było pogodzić się z faktem, że Paweł Adamowicz, który wspierał Orkiestrę co roku, już więcej z nią nie zagra.

Adamowicz, który wspierał WOŚP co roku, podczas tegorocznego finału zebrał ponad 5 tys. 600 zł - rekordową kwotę, jak chwalił się w niedzielny wieczór.

- I jest taka niezgoda na to, że tylko tyle, a on jakby mógł w przyszłym roku, to by kwestował. Do końca świata i jeden dzień dłużej - mówiła Krzemińska.

Celem było zebranie tysiąca złotych. Jak mówiła dziś Patrycja Krzymińska w TVN24, milion wydawał się sumą astronomiczną.

Gdy w puszce było 600 zł, mąż pani Krzymińskiej namówił kolegę, by dorzucili brakującą do tysiąca kwotę, "by nie było jej przykro".

Potem kwota na koncie zbiórki zaczęła rosnąć lawinowo. We wtorek rano, kiedy pisaliśmy o tej akcji, wynosiła ok. 4 milionów.

O północy z wtorku na środę, bo wtedy minął ustalony z WOŚP termin zakończenia akcji, w puszce znalazła się kwota 15 990 091 złotych. Brakującą do 16 milionów kwotę zadeklarował inny internauta, który zorganizował szybka zbiórkę na ten cel.

W zbiórce wzięło udział ponad 250 tysięcy osób. Facebook zapowiedział już, że nie pobierze od zbiórki żadnej prowizji.

Po północy Jurek Owsiak napisał na Facebooku:

"Ludzieeeeee!!!!!

To jest najpiękniejsze, obywatelskie szaleństwo na świecie!!!!

To było coś nieprawdopodobnego! Patrycjo, całujemy, ściskamy, jesteśmy wniebowzięci!

Paweł!!! Twoja dzisiejsza skarbonka będzie z nami do końca świata i jeden dzień dłużej! Kochani! Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy!"

- Ktoś napisał: "rozbity bank ludzkich serc” i ja myślę, że to jest tak naprawdę tytuł tej zbiórki - mówiła Patrycja Krzemińska.

Gdy Patrycja Krzemińska zapoczątkowała akcję "Zapełnijmy ostatnią puszką prezydenta Adamowicza" z celem 1000 złotych, Jurek Owsiak zapowiedział, że za zebraną kwotę zostanie zakupiona karetka neonatologiczna dla Gdańska.

Ponieważ zebrana kwota przeszła wszelkie oczekiwania, WOŚP zapowiedziała zakup dla Gdańska wysokiej klasy sprzętu medycznego.