Apel do Zbigniewa Ziobry ws. dekomunizacji nazw ulic Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Z prośbą o niedopuszczenie do powrotu komunistycznego nazewnictwa ulic w Warszawie zwróciło się do Zbigniewa Ziobry Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Kombatanci odnoszą się w nim do decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego - informuje portal Onet.pl.