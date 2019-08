Skargę trzeba załatwić bez zbędnej zwłoki

Wymagania związane z załatwianiem skarg i wniosków kierowanych m.in. do organów jednostek samorządu terytorialnego określają przepisy działu VIII (art. 221-259) kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. W myśl art. 229 pkt 2 i 3 k.p.a., jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, to organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: