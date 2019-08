Organ administracji podlega wyłączeniu na innych zasadach niż pracownik organu

Art. 24 § 1 k.p.a. wymienia okoliczności powodujące wyłączenie pracownika z mocy prawa (np. gdy jest stroną w sprawie albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki). Ponadto w art. 24 § 3 k.p.a. przyjęto, że bezpośredni przełożony pracownika ma obowiązek - na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu - wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w art. 24 § 1 k.p.a., lecz mogących wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

Dla zastosowania tego przepisu wystarczy uprawdopodobnienie istnienia okoliczności mogących wywoływać wątpliwość co do bezstronności, a nie okoliczności powodujących stronniczość. Wystarczy, że z uwagi na konkretną okoliczność nie jest pewne i jasne, czy dana czynność procesowa zostanie wykonana w bezstronny sposób (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 sierpnia 2018 r., sygn. I GSK 144/18, LEX nr 2551655).

W orzecznictwie podkreśla się jednak, że art. 24 k.p.a. odnosi się tylko do pracownika organu i nie ma zastosowana do osoby będącej piastunem organu (np. wójta). Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi np. w wyroku NSA z 7 marca 2013 r. (sygn. I OSK 1186/12, LEX nr 1339577) nie można uznać, aby zwrot „pracownik organu" z art. 24 k.p.a. obejmował także osobę będącą personalną obsadą organu. Piastun organu nie działa bowiem w sprawie jako pracownik organu, ale wykonuje kompetencje przypisane organowi. Te kompetencje nie mogą być bez wyraźnej podstawy prawnej przeniesione na inny organ.

Wyłączenie organu prowadzi do zmiany właściwości miejscowej (art. 21 k.p.a.), w związku z czym jest dopuszczalne tylko w sytuacjach ściśle odpowiadających przyczynom z art. 25 k.p.a. Wyłączenie organu od załatwienia sprawy z przyczyny niewymienionej w art. 25 k.p.a., a następnie wydanie decyzji załatwiającej sprawę przez inny organ oznaczałoby wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości, co uzasadniałoby stwierdzenie nieważności tej decyzji (art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a.). Strona postępowania nie może żądać wyłączenia organu (oraz osoby pełniącej funkcję organu – np. wójta) z innych przyczyn niż wymienione w art. 25 k.p.a., nawet jeżeli, zdaniem strony, mogą zachodzić wątpliwości co do bezstronności organu (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 października 2017 r., sygn. VII SA/Wa 163/16, LEX nr 2406498).