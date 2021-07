Paszport dla wybranych

Komisja Europejska nie uznaje za ozdrowieńców osób, którym zdiagnozowano zakażenie Covid-19 na podstawie testu antygenowego – najbardziej popularnego m.in. w Polsce. Przez to nie mogą otrzymać paszportu covidowego. Spotkało to Marcina T. ze Szczecina.

Mężczyzna złożył wniosek o Unijny Certyfikat Covid, który ułatwia obywatelom UE podróżowanie. Wystawia się go ozdrowieńcom do pół roku po chorobie, osobom w pełni zaszczepionym lub tym, które posiadają negatywny test na obecność koronawirusa.

– To sytuacja kuriozalna. Nie miałem wpływu na to, jakim testem mnie badano, Covid-19 przechorowałem w szpitalu – mówi Marcin T.

Okazuje się, że to zasady unijne, jakie przyjęła także Polska, która do systemu Unijnego Certyfikatu Covid przystąpiła od 1 czerwca.

Jak wyjaśnia resort, „negatywny wynik testu antygenowego jest uznawany za wystarczający dla wydania Unijnego Certyfikatu Covid ważnego 48h, natomiast pozytywny wynik testu antygenowego nie został uznany za wystarczającą podstawę do wydania dokumentu ważnego 180 dni". To wynik kompromisu przyjętego przez państwa członkowskie, Radę i Parlament Europejski.

To „Komisja Europejska jest uprawniona do przyjmowania, w oparciu o ewentualne nowe wytyczne Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, ECDC lub Europejskiej Agencji Leków, aktów delegowanych, aby umożliwić wydawanie zaświadczenia o powrocie do zdrowia także na innej podstawie, np. dodatniego wyniku szybkiego testu antygenowego, testu na obecność przeciwciał, w tym testu serologicznego na obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 lub innej potwierdzonej naukowo metody" – wskazuje resort w odpowiedzi.

– Innymi słowy, jeśli pojawią się dowody naukowe na to, że testy antygenowe (lub inne metody) stanowią wystarczającą podstawę do wydania certyfikatu z tytułu przebytej infekcji, wówczas będzie to możliwe – odpowiada nam Ministerstwo Zdrowia i zaznacza, że rozporządzenie przyjmowane jest do porządku prawnego w sposób bezpośredni i jest wiążące we wszystkich państwach członkowskich UE.