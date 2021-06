Unia nie poradziła sobie ze szczepieniami i kryzysem

Sondaż think tanku European Council on Foreign Relations (ECFR) przynosi niepokojące dla przyszłości Wspólnoty wyniki. Oto już bezwzględna większość mieszkańców najważniejszych państw członkowskich uważa, że Unia „nie działa". To ocena 62 proc. Francuzów, 57 proc. Włochów, 55 proc. Niemców, 52 proc. Hiszpanów, choć tylko 33 proc. Polaków.

Poniżej dalsza część artykułu