Będą duże pieniądze z Unii na politykę klimatyczną

Porozumienie oznacza odblokowanie strumienia 1,8 bln euro dla unijnej gospodarki do 2027 r. Obejmuje on niemal 1,1 bln euro w budżecie na lata 2021–2027 oraz 750 mld euro w Funduszu Odbudowy gospodarki po pandemii.

Oprócz pieniędzy z budżetu UE Polska na też swój udział w unijnym funduszu odbudowy gospodarki po pandemii. Mimo że według prognoz jesteśmy krajem, który ma najmniej ucierpieć ekonomicznie z powodu koronawirusa, znaleźliśmy się w czołówce obdarowanych. A to dlatego, że przy rozdzielaniu pieniędzy wzięto pod uwagę nie tylko wpływ pandemii, ale też dochód na mieszkańca. W funduszu Polska dostanie ok. 60 mld euro, z czego 24 mld euro to dotacje, a reszta pożyczki i gwarancje.

Redukcja emisji CO2

Klimat był drugim obok budżetu ważnym tematem szczytu UE. Planowano oficjalne poparcie dla celu redukcji emisji CO2 o 55 proc. do 2030 r. jako pośredniego na drodze do neutralności klimatycznej w 2050 r. Polska zgłaszała wątpliwości, ale one w przeciwieństwie do weta budżetowego nie budzą zdziwienia czy krytyki w Brukseli.