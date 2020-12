Unijne weto. Prezydenci Warszawy i Budapesztu piszą do KE

- Piłka cały czas jest w grze. Jeśli Polska miałaby zapłacić za konsekwencje nieracjonalnych rządów, to niech chociaż samorządy mają coś dla siebie - tłumaczył w rozmowie z TVN prezydent Rafał Trzaskowski.

"Rządy Węgier i Polski po raz kolejny pokazały brak poszanowania dla podstawowych wartości naszej unii. My, przedstawiciele polskich i węgierskich samorządów, potępiamy działania pana Orbana i pana Morawieckiego" - przekazali.

List prezydentów Warszawy i Budapesztu ma trafić do szefowej KE Ursuli von den Leyen w poniedziałek.

Do 7 grudnia musi zostać uzgodniony budżet roczny na 2021 roku. Na razie nie może to nastąpić, bo Polska i Węgry blokują cały nowy pakiet budżetowy. A w nim jest i wieloletni budżet na lata 2021-27 na kwotę blisko 1,1 bln euro, i fundusz odbudowy gospodarki po pandemii na kwotę 750 mld euro. Ten pierwszy jest podstawą do uzgadniania budżetów rocznych, stąd obecny pat dotyczący 2021 roku.

Komisja Europejska, zgodnie z unijnym traktatem, najpóźniej 7 grudnia musi przystąpić do przygotowania prowizorium budżetowego.

Prowizorium będzie obowiązywało dopóki nie zostanie uzgodniony normalny budżet roczny. Można go opracować i zatwierdzić bez porozumienia na lata 2021-27 i jeśli w styczniu weto Polski i Węgier nie zostanie zniesione, to KE zamierza przedstawić nowy projekt budżetu na lata 2021-27.

