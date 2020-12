Donald Tusk: Szantaż weta się nie powiódł

Według agencji Reuters Polska i Węgry już wstępnie zaakceptowały propozycję związaną z budżetem UE przedstawioną przez niemiecką prezydencję i teraz oczekują na zgodę Holandii i innych sceptycznych co do tej propozycji państw członkowskich UE.

„Szantaż weta się nie powiódł. Jestem przekonany, że dzięki waszemu twardemu i jasnemu stanowisku będziemy bronić zasady praworządności i że obywatele wszystkich państw członkowskich będą zadowoleni z nowych funduszy, i na nich skorzystają” - skomentował w środę na Twitterze Donald Tusk, szef Europejskiej Partii Ludowej.

My message to EPP Presidents & Prime Ministers: The blackmail of the veto has failed. I am confident that thanks to your tough & clear position, we will defend the principle of rule of law & that citizens of all Member States will be happy with & profit from the new funds.