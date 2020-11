Leszek Miller: Polska nie jest dziś państwem praworządnym

Miller w kontekście sporu mówił, że możliwe są dwa rozwiązania - pierwsze ma stworzyć "szansę propagandową" dla premiera Mateusza Morawieckiego. Jak tłumaczył Miller rozwiązanie to przewiduje dołączenie do rozporządzenia dokumentu z interpretacją jego zapisów.

Polska i Węgry nie zgadzają się na budżet i fundusz odbudowy w związku ze sprzeciwem wobec rozporządzenia wiążącego wypłatę środków unijnych z kryterium praworządności. Polska nie zgadza się, by decyzje ws. odbierania funduszy unijnych zapadały większością kwalifikowaną uważając to za złamanie zapisów traktatów unijnych.

Drugie rozwiązanie to stworzenie funduszu odbudowy przez zainteresowane nim kraje Unii - bez udziału Polski i Węgier.

Mówiąc o samym rozporządzeniu wiążącym wypłatę funduszy z kryterium praworządności Miller podkreślał, że "w uzasadnionych przypadkach byłyby pieniądze (z Unii) zawieszone". Czy dziś mogłyby być zawieszone wobec Polski? - Ja uważam, że Polska nie jest dziś krajem praworządnym - stwierdził Miller.

- To rozporządzenie nie jest skierowane do Polski, skierowane jest do 27 państw UE. Tylko dwa państwa są mu przeciwne. Jak to jest, że 25 państw UE nie podejmuje tych argumentów, które padają w Polsce: że Polska traci suwerenność? - zastanawiał się były premier. - 25 państw uznaje, że dokument nic nie zmienia w ich niepodległości i suwerenności - dodał.

Na pytanie czy wynikiem polityki PiS wobec UE może być polexit Miller stwierdził, że "formalnie polexit nie nastąpi".

- Rządzący w Polsce czytają sondaże i widzą, że 80 proc. Polaków chce być w UE. Ale będzie takie codzienne obrzydzanie Unii, takie sączenie, takie mówienie coraz to cięższych bredni - ocenił.