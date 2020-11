Małgorzata Bonikowska: Polska i Węgry są gotowe do podpisania budżetu

W poniedziałek Polska i Węgry ogłosiły blokowanie budżetu UE i funduszu odbudowy w związku z zaakceptowaniem przez większość krajów UE rozporządzenia uzależniającego wypłatę środków unijnych od przestrzegania zasad praworządności.

- Pozycja Polski i Węgier jest taka, że jest to naruszenie Traktatów. Dlatego, że w traktatach unijnych mamy słynny artykuł 7, który jest procedurą sankcyjną w przypadku, gdyby dochodziło do naruszeń europejskich wartości naruszanych w artykule drugim, ale on się kończy jednomyślnością, która w praktyce uniemożliwia zastosowanie jakichkolwiek sankcji. Polska i Węgry mówią: takie są traktaty, nie zmieniajmy ich tylnymi drzwiami. Jeśli chcemy zmieniać traktaty - otwórzmy je - mówiła Małgorzata Bonikowska.