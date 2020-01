Brexit: Grenlandia była pierwsza

Grenlandia, która obecnie jest autonomicznym terytorium zależnym Danii, przystąpiła wraz z Danią do Wspólnoty Europejskiej w 1973 roku (w tym samym roku członkiem Wspólnoty Europejskiej została Wielka Brytania). W referendum poprzedzającym akcesję Danii do Wspólnoty ok. 70 proc. mieszkańców Grenlandii głosowało przeciw takiej decyzji - ale w całej Danii za akcesją opowiedziało się 63,3 proc. głosujących.

Poniżej dalsza część artykułu