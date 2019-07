Przemówienie von der Leyen nie po myśli PiS

Korespondencja z Brukseli

Po ubiegłotygodniowych słabych występach przed grupami politycznymi we wtorek Niemka pokazała się z dużo lepszej strony. W przemówieniu na sesji plenarnej w Strasburgu przedstawiła wiele ambitnych konkretów, a jednocześnie odwoływała się do wartości. I, co zawsze ważne w takich wystąpieniach, mówiła o sobie o swoim osobistym doświadczeniu córki eurokraty i polityka związanego przez lata z projektem europejskim. Owacje dostała od prawej do lewej strony sali. Głosowanie odbędzie się wieczorem i nie ma komfortowej większości. Ale po debacie widać, że von der Leyen nie zabiega o głosy skrajnej prawicy, tylko proeuropejskiego głównego nurtu. To by wystarczyło, gdyby nie fakt, że część socjalistów i cała grupa Zielonych, głównie z powodów polityki wewnątrzniemieckiej, chce głosować przeciwko niej. Potrzebuje poparcia 374 z 747 eurodeputowanych. Rozstrzygnięcie poznamy we wtorek wieczorem.

To wystąpienie nie służyło przyciąganiu skrajnej prawicy, jak włoska Liga Północna. Grupa Tożsamość i Demokracja, do której należy to ugrupowanie, zapowiedziała, że będzie przeciw, choć wcześniej deklarowała poparcie dla Niemki. Decyzji nie podjęli jeszcze Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, do których należy PiS. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki na unijnym szczycie Niemkę entuzjastycznie poparł, a prorządowe media w Polsce mówiły wręcz o sukcesie dyplomatycznym Polski. Jednak większość wątków jej wystąpienia jest zdecydowanie nie po myśli PiS. Począwszy od ominięcia chrześcijaństwa jako źródła cywilizacji europejskiej, przez agendę prokobiecą i społeczną, cele klimatyczne, a na praworządności kończąc. Brak tych głosów jest dla von der Leyen problemem, ale wyraźnie uznała, że większym byłby fakt wyboru jej na to stanowisko przez grupy uznane za populistyczne, czy partie oskarżane o łamanie praworządności.

Von der Leyen jest pierwszą kobietą kandydującą na ten najważniejszy unijny urząd. I czyni z tego użytek. Swoje przemówienie zaczęło właśnie od tego, przypominają eurodeputowanych, że już 40 lat temu na czele Parlamentu Europejskiego stała kobieta, Francuzka Simone Veil, teraz więc przyszedł czas na Komisję Europejską. Zapowiedziała równość płci w Komisji Europejskiej. — Jeśli kraj nie wysunął kobiety, bez wahania zwrócę się o nowe nazwisko — powiedziała.