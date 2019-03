Węgry: Orban usunie antyunijne billboardy. Pojawią się nowe

Szef sztabu premiera Węgier Viktora Orbana powiedział, że w przyszłym tygodniu z ulic znikną billboardy, na których atakowano najważniejszych polityków Unii Europejskiej.

We wtorek lider Europejskiej Partii Ludowej (PPE) Manfred Weber zażądał, aby partia Orbana Fidesz zdemontowała billboardy atakujące przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Dla Orbana była to część kampanii wyborczej przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Szef sztabu Orbana Gergely Gulyas powiedział, że billboardy zostaną zdemontowane w przyszłym tygodniu. W ich miejsce pojawią się nowe. Będą zawierały informacje o polityce prorodzinnej prowadzonej przez rząd.

Gulyas nie powiedział, jakie są dalsze plany na kampanię jego partii.

Weber powiedział w rozmowie z gazetą "Bild", że oczekuje przeprosin i natychmiastowego zakończenia antyunijnej kampanii Orbana. Szef sztabu węgierskiego premiera nie powiedział, czy przeprosiny się pojawią.

Fidesz uczynił swoją antyimigracyjną postawę główną osią kampanii wyborczej do wyborów europejskich w maju. Na billboardach oskarżono Junckera i amerykańskiego miliardera George'a Sorosa o spisek mający na celu zniszczenie europejskiej cywilizacji poprzez promowanie imigrację.