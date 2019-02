Balcerowicz: Przez PiS dostaniemy mniej pieniędzy z UE

- PiS przyczynił się do tego, że dostaniemy mniej pieniędzy z Unii - mówił w #RZECZoPOLITYCE były wicepremier, były prezes NBP, prof. Leszek Balcerowicz.

Dzień dobry, Jacek Nizinkiewicz #RZECZoPOLITYCE. Moim gościem jest Leszek Balcerowicz, były wicepremier i minister finansów.



Prof. Leszek Balcerowicz: Dzień dobry.

Na ile kwestie ekonomiczne będą ważne w trakcie kampanii do Parlamentu Europejskiego?



Gdyby kwestia ekonomiczna była nieważna, to nie mielibyśmy, tego pokazu obietnic bez pokrycia, bo kwestia ekonomiczna to jest pokazanie co należy zrobić by uniknąć grożącego nam spowolnienia i rosnących problemów finansów publicznych. Jak na razie większość partii licytuje się na nieodpowiedzialne obietnice i czas najwyższy, żebyśmy stosowali te same standardy jak w życiu prywatnym, a mianowicie unikać oszustów i ich rozliczać.

PiS jest ugrupowaniem, które jeżeli będzie miało większą reprezentacje w Parlamencie Europejskim, to może doprowadzić do tego, że większe pieniądze będą trafiać do Polski, ten transfer będzie większy?

Pan żartuje! To PiS doprowadziło do bezprecedensowej degradacji pozycji Polski w UE i na Zachodzie. Polska jest pierwszym krajem w stosunku do którego uruchomiono artykuł 7 z powodu łamania praworządności, jesteśmy pierwszym krajem w stosunku do którego z tego samego powodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości wszczął postępowanie. PiS doprowadził do tego, że przyszła pomoc finansowa, będzie warunkowana, moim zdaniem słusznie, przestrzeganiem elementarza praworządności. To PiS przyczynił się do tego, że dostaniemy znacznie mniej niż prawdopodobnie moglibyśmy dostać, przy innym mniej wrogim UE rządowi.

Za poprzednich rządów dostaliśmy rekordowe dofinansowanie z UE.

Tak, oczywiście to by się pewnie nie utrzymało, bo są inne priorytety, ale PiS zadziałał na korzyść tych, którzy chcieli ograniczać, bo dostarczył bardzo poważnych powodów tym, którzy mówią; No jakże możemy finansować kraje, które łamią nasze elementarne europejskie normy.

Ostatnio była próba odwołania w parlamencie Zbigniewa Ziobro ministra sprawiedliwości, premier bronił Zbigniewa Ziobro, mówiąc, że tak naprawdę udało się zreformować wymiar sprawiedliwości, a opozycja ma do zaoferowania tylko ataki i zazdrości, że im się to nie udało.

To było szyderstwo, dlatego, że jeżeli oprócz nacjonalizowania gospodarki, wymienić inne ruchy, które oddalają Polskę od Zachodu to jest stworzenie układu przez Zbigniewa Ziobrę, który nie istnieje w krajach demokratycznych. On polega na tym, że na mocy ustawy, jest niesłychana koncentracja władzy w rękach Prokuratora Generalnego, który jest jednocześnie Ministrem Sprawiedliwości, ale główny problem to niesłychana koncentracja władzy.

Wkrótce pełny zapis rozmowy