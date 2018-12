Niemcy: Duży spadek liczby osób ubiegających się o azyl

Liczba osób po raz pierwszy występujących o azyl w Niemczech systematycznie spada. MSW w Berlinie spodziewa się do końca roku 166 tys. wniosków. Dwa lata wcześniej kandydatów do azylu było ponad cztery razy więcej.

Liczba kandydatów do azylu w Niemczech spadła po raz kolejny. W 2017 roku do Federalnego Urzędu Migracji i Uchodźców (BAMF) i jego regionalnych placówek wpłynęło prawie 200 tys. wniosków o azyl. W rekordowym roku 2016 było ich 722 tys., a w 2015 roku 441 tys.

Dane z listopada potwierdziły tendencję spadkową. Wniosek o azyl złożyło w tym miesiącu 14 tys. osób. To niemal o jedną czwartą mniej niż w listopadzie 2017 roku. Najwięcej uchodźców przyjeżdża nadal z Syrii i Iraku.

– To szacunki opierające się na liczbach z ostatnich miesięcy. Ostatecznymi danymi będziemy dysponować w styczniu – powiedziała rzeczniczka MSW w Berlinie Eleonore Petermann.

Rzecznik rządu Steffen Seibert zwrócił uwagę, że prognozowa na ten rok liczba 166 tys. wnioskodawców obejmuje także dzieci uchodźców urodzone w Niemczech. Z doniesień mediów wynika, że jest ich 30 tys.

Rzeczniczka dodała, że Niemcy przyjęły dodatkowo 4,6 tys. uchodźców w ramach dobrowolnej relokacji. Na podstawie przepisów o łączeniu rodzin do Niemiec przyjechało 38,5 tys. krewnych azylantów.

Petermann poinformowała, że w omawianym czasie 26,5 tys. osób, których wnioski zostały odrzucone, deportowano do krajów pochodzenia. 18,5 tys. osób zdecydowało się na dobrowolny powrót, połączony zwykle z pomocą finansową niemieckiego rządu.

Problem migracji był w minionych latach przyczyną kilku poważnych kryzysów w koalicji rządowej. Bawarska CSU domagała się ustalenia maksymalnej liczby uchodźców, którzy mogą wjechać do Niemiec, kanclerz Angela Merkel (CDU) była przeciwna takim ograniczeniom. W umowie koalicyjnej rządu, który powstał w marcu, ustalono maksymalną liczbę uchodźców w ciągu roku na 180 - 220 tys.

